ドジャースのベンチ横で見つかった“レジェンド【MLB】ドジャース 4ー2 フィリーズ（日本時間30日・ロサンゼルス）ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地のフィリーズ戦に4-2で快勝し、6連勝を飾った。ジャスティン・ロブレスキ投手が7回1失点の好投で7勝目、大谷翔平投手も10号ソロを放った好ゲーム。ドジャースベンチの横にいた“超大物”にファンの視線は集中した。大谷が2戦連発の10号ソロを放つなど4本のアーチが飛び