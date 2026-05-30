ドジャースのベンチ横で見つかった“レジェンド

【MLB】ドジャース 4ー2 フィリーズ（日本時間30日・ロサンゼルス）

ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地のフィリーズ戦に4-2で快勝し、6連勝を飾った。ジャスティン・ロブレスキ投手が7回1失点の好投で7勝目、大谷翔平投手も10号ソロを放った好ゲーム。ドジャースベンチの横にいた“超大物”にファンの視線は集中した。

大谷が2戦連発の10号ソロを放つなど4本のアーチが飛び出した一戦を、昨年限りで現役を引退したOBのクレイトン・カーショー氏がネット裏で観戦。3回、大谷が右翼席へ一発を放った際は、興奮のあまり立ち上がり、6年連続で2桁本塁打を達成した“後輩”に拍手を送った。

試合中継でカーショー氏の観戦に気付いたファンは多く、SNS上で次々に反応。「発見して興奮してる」「カーショーさんが映った時はビックリしました」「みんなカーショーを愛してる」「今日の勝利はカーショー効果！」「毎日来てくれ」などのコメントが寄せられていた。

ドジャース一筋18年で通算223勝を挙げたカーショー氏は昨季限りで現役引退。今季からは球団のスペシャルアシスタントを務めている。この日は、私服姿で家族とともに試合を観戦。昨年まで一緒にプレーしたナインの躍動を客席から見守った。（Full-Count編集部）