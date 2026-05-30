「野球が大好きなので始球式に出ることができて本当にうれしい」■オリックス 3ー1 中日（30日・京セラドーム）京セラドームで30日に行われたオリックス-中日戦のセレモニアルピッチに、9人組ガールズグループ「NiziU」のMAYUKAさんとMIIHIさんが登場した。MAYUKAさんがノーバウンド投球を披露する一方で、MIIHIさんは“大暴投”。まさかの結果に照れ笑いを見せていた。「NiziU」の2人は試合開始約20分前にグラウンドに姿を見せ