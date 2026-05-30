日本サッカー協会(JFA)は30日、「第52回Maurice Revello Tournament」(フランス)に臨むU-19⽇本代表において、ザンクト・パウリのMFニック・シュミットがコンディション不良で不参加となり、代わってFC東京MF菅原悠太を追加招集すると発表した。同代表は6月1日のグループリーグ第1戦でコートジボワール、3日の第2戦でポルトガル、6日の第3戦でカナダ、11日の第4戦でベネズエラと対戦。13日に決勝戦と3位決定戦が実施され