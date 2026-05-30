LINE Digital Frontierは、同社の電子コミックサービス「LINEマンガ」と、LINEヤフーと協力して運営する電子書籍販売サービス「ebookjapan」で、「銀魂 モノクロ版」（空知英秋／集英社）の全巻無料公開キャンペーンを実施している。期間は5月29日～31日。 編集部で確認したところ、ebookjapanではパソコンやスマートフォンのWebブラウザからログイン不要で全巻閲覧でき、LINEマンガ