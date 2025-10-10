16:40エスクリバ・スペイン中銀総裁、会議出席 18:00ノーベル平和賞発表 22:45グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント開会挨拶（質疑応答なし） 11日 2:00ムサレム・セントルイス連銀総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり） EU財務相理事会 独立国家共同体（CIS）首脳会議 北朝鮮朝鮮労働党創建記念日 ※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性