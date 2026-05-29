2026年シーズンのFIA世界ラリー選手権第7戦ラリージャパンが5月29日にスタートしました。これまでは秋の開催でしたが、今年から初めて5月へと日程が変更されています。初日のデイ1は愛知県内で6本のスペシャルステージが実施。【画像ギャラリー】勝田貴元を見る！（9枚）現行のRally1車両にとって最後の舗装路イベントとなる本大会は、前夜の雨による乾いた路面と濡れた路面が混在する条件で幕を開けました。デイ1は愛知県