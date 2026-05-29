ZOZOマリンスタジアムには2万9026人が来場■阪神 1ー0 ロッテ（29日・ZOZOマリン）ロッテは29日、ZOZOマリンスタジアムで阪神を迎えての交流戦に0-1で敗れた。2万9026人の観衆は息詰まる展開に夢中となっていたなか、同時にファンはある“違和感”も覚えていた。当然ながらビジターの阪神はビジターではあるが、三塁側ベンチ付近から左翼までは多くの阪神ファンでスタンドが埋め尽くされていた。“黄色”に染まる観客席から大