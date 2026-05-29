ZOZOマリンスタジアムには2万9026人が来場

■阪神 1ー0 ロッテ（29日・ZOZOマリン）

ロッテは29日、ZOZOマリンスタジアムで阪神を迎えての交流戦に0-1で敗れた。2万9026人の観衆は息詰まる展開に夢中となっていたなか、同時にファンはある“違和感”も覚えていた。

当然ながらビジターの阪神はビジターではあるが、三塁側ベンチ付近から左翼までは多くの阪神ファンでスタンドが埋め尽くされていた。“黄色”に染まる観客席から大声援が送られていた。

ロッテの応援団も高い団結力で12球団でも有数の“熱さ”をもっているが、それに負けないボリュームで阪神を盛り上げていた。このカオスな状況にロッテファンも驚愕している。

SNS上には「阪神ファン多すぎやろ」「ここはホームですか？」「平日でも凄い人」「内野席ガチで阪神ファンしかおらんw」「バスの中阪神ファンしかいない」「阪神ファンの圧がすごい」「マリンの阪神ファン多くない？w」「声デカすぎだろw」「どっちがホームなんだかわからんね」「おっそろしいこれが虎…！！」「見渡す限り阪神ファン」「今日の幕張はほぼ360度阪神ファンに乗っ取られてます」。異様な光景に戸惑いを隠せなかった。（Full-Count編集部）