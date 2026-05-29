監察医として30年のキャリアを歩み、2万体もの遺体と向き合ってきた医学博士の上野氏が、今もなお涙なしには語れない「三つの光景」があるという。検死という冷徹な任務のさなかに氏が目撃したのは単なる「死」ではなく、そこに付随する家族の悲劇と、割り切れない思いだ。 【画像】思い返すと今も涙する「三つの光景」 氏の書籍『死体が伝える最後の想い』より一部を抜粋・再構成し、言葉を失うような現場について記す