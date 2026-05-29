ガンバ大阪は29日、FWイッサム・ジェバリがコンディション調整のためチーム活動を離脱し、チュニジアへ帰国したことを報告した。今月30日のプレーオフ第1戦・東京ヴェルディ戦は欠場するといい、第2戦の出場可否については明らかにしていない。ジェバリは今季のJ1WESTで11試合1得点を記録した。なお、今月16日に発表されたチュニジア代表のワールドカップメンバーには選出されていない。