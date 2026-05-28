化学4369 トリケミカル研究所 2027年1月期 1Q（Point：）半導体材料の需要回復に伴う売上高と営業益の前年同期比を確認。 4627 ナトコ 2026年10月期 2Q（Point：）塗料事業の採算改善と原材料費の変動による営業益への影響に注目。 小売業3329 東和フードサービス 2026年4月期 本決算（Point：）既存店売上の推移と通期営業益の計画達成度および来期予想をチェック。 サービス業4707 キタック 2026年10月期 2