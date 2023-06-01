息子を装う「オレオレ詐欺」で高齢女性から現金をだまし取った疑いで21歳の指示役の男が逮捕されました。柳沢大海容疑者（21）は2026年3月、仲間と共謀し70代の女性に息子を装って電話をかけ、「かばんが盗まれた」「仕事の契約に150万円が必要になった」などと言い、現金150万円をだまし取った疑いが持たれています。すでに逮捕されている「受け子」の男（20）の携帯電話の解析などから、柳沢容疑者が指示役として関与していた疑