ロメロ記者が報じた偉業【MLB】Wソックス ー ツインズ（日本時間28日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・指名打者」で先発出場し、今季20号を放った。メジャーの120年を超える歴史を塗り替える驚異的なアーチ量産に対し、米国の記者も称賛の声を寄せた。13-1と大量リードで迎えた7回、豪快な一発が飛び出した。相手右腕アダムスが投じた外角フォーシームを完璧