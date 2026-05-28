（CNN）米軍が27日、イランで新たな攻撃を実施した。米当局者によると、米軍や商船を脅かす施設を標的とした。当局者によると、米軍はイランから発進した無人機も撃墜した。イラン革命防衛隊とつながりのあるファルス通信は28日未明、ホルムズ海峡に近いイランの港湾都市バンダルアッバス東部で3回の爆発音が聞こえたと伝えた。バンダルアッバスは海軍基地がある戦略的要衝。ファルス通信によると、爆発音は現地時間の午前1時半ご