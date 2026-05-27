韓国政府は5月4日、ホルムズ海峡付近で起きた韓国の貨物船への攻撃についてイランで開発された対艦ミサイルによる可能性が高いと発表しました。韓国政府はこれまで貨物船の火災原因について「未詳の飛行体2機の攻撃が確認された」としていましたが、27日の会見で飛行体は「イランで開発された対艦ミサイルである可能性が高い」と発表しました。ミサイルのエンジンがイラン製に酷似していて、部品にはイランの製造元の刻印と推定さ