H//PE Princessが、1stミニアルバム『17.7』を本日リリースした。アルバムタイトルである『17.7』という数字はグループ結成当時の平均年齢を表しており、オーディション番組内でも披露された「gOOd! (H//PE P ver.)」、「DAISY (H//PE P ver.)」、そして番組でメインプロデューサーも務めたDynamicduoのGaekoが本作のためにプロデュースした新曲「Stolen」、そしてONE OK ROCKのTakaが楽曲提供した「One day」、「Hoppin’」など全