中道改革連合の小川代表は27日、東京都内で記者団の取材に応じ、成立した政府のインテリジェンス＝情報収集・分析機能を強化するための法律での採決で、立憲民主党と賛否が分かれたことについて、「時に法案の賛否が分かれることはやむをえない」と述べた。国の情報活動（インテリジェンス）の司令塔となる「国家情報会議」と「国家情報局」を設置するための法律が、27日の参院本会議で、自民党・日本維新の会に加え、野党の国民民