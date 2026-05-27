メルセデスAMG GT63 S Eパフォーマンス価格：3146万円走るだけで視線を集め、踏めば排気音が本能を直撃する。果たしてこのやりすぎマシン、公道でどんな走りを披露してくれるのか常識的な市販車の領域を、軽々と踏み越えてきたメルセデスAMGに乗った。「ハイブリッドはエコ」というこれまでの常識を真正面から粉砕した、AMG史上最強のPHEVである。その実力を確かめるべく、あえて公道というリアルワールドへ連れ出してみた。