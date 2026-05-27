F1Í³Íè¤Îµ»½Ñ¤òÅêÆþ¤·¤¿¡í¤ä¤ê¤¹¤®¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡í¤ò¸øÆ»¼èºà¡ª¡¡¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¡AMG GT63 S E¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÁö¤ê¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤¹¤®!!
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¡AMG GT63 S E¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¡²Á³Ê¡§3146Ëü±ß¡¡Áö¤ë¤À¤±¤Ç»ëÀþ¤ò½¸¤á¡¢Æ§¤á¤ÐÇÓµ¤²»¤¬ËÜÇ½¤òÄ¾·â¤¹¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤Î¤ä¤ê¤¹¤®¥Þ¥·¥ó¡¢¸øÆ»¤Ç¤É¤ó¤ÊÁö¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«
¾ï¼±Åª¤Ê»ÔÈÎ¼Ö¤ÎÎÎ°è¤ò¡¢·Ú¡¹¤ÈÆ§¤ß±Û¤¨¤Æ¤¤¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ï¥¨¥³¡×¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÊ´ºÕ¤·¤¿¡¢AMG»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎPHEV¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ¸øÆ»¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤ØÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¡AMG GT63 S E¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎºÙÉô
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡Û
»þÂ®100¥¥íÅþÃ£2.8ÉÃ¡£¤³¤Î¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ï¤äÌäÅúÌµÍÑ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï4¥ê¥Ã¥È¥ëV8¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿PHEV¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ816ÇÏÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï1420Nm¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡á¥¨¥³¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤òÊ´ºÕ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£
ÇÏÎÏ¤â½½Ê¬¤Ë¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¥È¥ë¥¯¡£4·å¤ØÆÍÆþ¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë²¿¿©¤ï¤Ì´é¤Ç°ìÀþ¤òÆ§¤ß±Û¤¨¤Æ¤¤¿³Ê¹¥¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤â¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¡¢ÌµÁÐ¾õÂÖ¤òÂ³¤±¤ëF1¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤¿µ»½Ñ¤Ê¤É¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆüËÜ»ÅÍÍ¤Ïº¸¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¥®¥ó¥®¥óÀßÄê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¥»¥ì¥Ö¤¹¤®¤ë3146Ëü±ß¡£
¤â¤Ï¤ä¡Ö¹âµé¼Ö¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG¤¬ËÜµ¤¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤¿·ë²Ì¡¢À¤¤ËÊü¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²½¤±Êª¥«¡¼¤È¸Æ¤Ö¤Û¤¦¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¡£
¤À¤¬¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤â²Á³Ê¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥ÉAMG¤¬ÁíÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤ÆËá¤¾å¤²¤¿²øÊª¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¸øÆ»¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÁö¤ë¤Î¤«¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£²¿¤·¤íAMG¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¼«ÂÎ¡¢¤À¤¤¤ÖÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4730mm¡ßÁ´Éý1985mm¡ßÁ´¹â1355mm¡£¿ôÃÍ°Ê¾å¤Ë¡¢¶á¤Å¤¯¤À¤±¤ÇÃ¯¤â¤¬¤ï¤«¤ë¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥ª¡¼¥é¡×¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤È¤¢¤ë¼«Æ°¼Ö»ï¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖAMG¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ïà¤Ï¤ß½Ð¤·¼Ô¤ÎÂçµÕ½±á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¥ì¡¼¥¹ÉôÌç¤Ë¤¤¤¿µ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Î¥ì¡¼¥¹³èÆ°Å±Âà¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤º¡¢¸Å¤¤À½Ê´½ê¤Ç¾¡¼ê¤Ë³«È¯¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¤Ä¤Þ¤ê¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤«¤é¤·¤Æà´°Á´Ìµ·ç¤ÎÈó¸ø¼°á¡£¾¡¼ê¤ËÂ®¤¤¥¯¥ë¥Þ¤òÂ¤¤ê»Ï¤á¤¿¡¢¤Á¤È¥ä¥Ð¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬1971Ç¯¡¢àÀÖÆÚá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿µðÂç¤Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¥»¥À¥ó¤¬¥ì¡¼¥¹¤Ç¼¡¡¹¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¶õµ¤¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤ËAMG¤ÎÌ¾¤¬ÃÎ¤ìÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºßF1¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¼Á¤ÏÅö»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£à¥ì¡¼¥¹¤Îµ»½Ñ¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÔÈÎ¼Ö¤Ë¤Ö¤Á¹þ¤àá¡£¤À¤«¤éº£¤Ç¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï°ì´ð¤º¤Ä¿¦¿Í¤Î¼êÁÈ¤ß¡£¸úÎ¨²½Á´À¹¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÈó¸úÎ¨¤ò¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¤ä¤êÀÚ¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬AMG¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¹¡×
11.9¥¤¥ó¥Á¤Î½Ä·¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë12.3¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶¡¼»ÅÎ©¤Æ¤ÎÅÅÆ°14¥¦¥§¥¤¥·¡¼¥È¡£¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢
¤½¤Î¤ä¤ê¤¹¤®»×ÁÛ¤ò¡¢°ìÀÚ¥ª¥Ö¥é¡¼¥È¤ËÊñ¤Þ¤º»ÔÈÎ¼Ö¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG GT63 S E¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤È¤¤¤¦¡£
¼ÂºÝ¤ËÁö¤é¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î°Û¾ï¤µ¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¡£¤´¤¯ÉáÄÌ¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Â®ÅÙ´¶³Ð¤¬Áá¡¹¤Ë¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç±ó¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿®¹æ¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð»ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î¹çÎ®²ÃÂ®¤Ï¡¢·ì¤Îµ¤¤¬°ú¤¯¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¤µ¡£»þÂ®100¥¥íÅþÃ£2.8ÉÃ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬¡¢·è¤·¤Æ¥«¥¿¥í¥°¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¾þ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ë¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤¦¤ª¤Ã¡¢¥¹¥´¤Ã¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
AMG¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¤¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤³¤ÎµðÂÎ¤ò¶Ã¤¯¤Û¤É¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÎÃ¤·¤¤´é¤ÇÁö¤é¤»¤ë¡£²Ã¤¨¤ÆÄãÂ®¤Ç¤ÏÇï»ÒÈ´¤±¤¹¤ë¤Û¤É¾®²ó¤ê¤¬Íø¤¡¢¹âÂ®¤Ç¤ÏÌäÅúÌµÍÑ¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ë¡£
4.0¥ê¥Ã¥È¥ë V8¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¡Ü¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢816ÇÏÎÏ¡¦1420Nm¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤Ï¤ä»ÔÈÎ¼Ö¤Î°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤¿½ÐÎÏ¤òÀ¸¤à¥·¥¹¥Æ¥à
¤½¤·¤Æ½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¤¬°ìÈÖ´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥â¡¼¥É¡£816ÇÏÎÏ¤Î²½¤±Êª¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö·ë¶É¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬ºÇ¹â¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ËÃåÃÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ü¤ä¥ì¡¼¥¹¥â¡¼¥É¤Ï¡¢¤½¤ÎËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤À¤«¤é¤À¡£¸øÆ»¤Ç¤ÏÌÈµö¤ÎÅÀ¿ô¤¬¤¹¤°¤Ë¿á¤Èô¤Ö¡£
°ìÊý¤Ç£Å£ÖÁö¹Ôµ÷Î¥¤ÏÌó13Ò¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¡£ÁáÄ«¤ä¿¼Ìë¤ÎÁö¹Ô¤âÀÅ¤«¤Ç°Â¿´¤À¡£¤µ¤é¤Ë¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬Ì¯¤ËÀ¸³èÎÏ¤Þ¤Ç¹â¤¤¤³¤È¡£²ÄÅÝ¼°¤Î¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°¤âÀÑ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÉáÄÌ¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Ø¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤¦°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
·ë¶É¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÏÃ±¤ËÂ®¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Îò»ËÅªÃÎ¸«¡¢F1Í³Íè¤Îµ»½Ñ¡¢4·å¥È¥ë¥¯¤Ê¤É¤ò¥®¥¬À¹¤ê¤Ë¤·¤¿·ë²Ì¡¢Æü¾ï¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¶³¦Àþ¤ò¡¢¤«¤Ê¤ê»¨¤ËÇË²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï3000Ëü±ßÄ¶¡£¤È¤³¤í¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹âµé¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤¿¤Á¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ö°Õ³°¤È¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Á¤é¤Î´¶³Ð¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Î¸øÆ»´¶³Ð¤ò¥µ¥¯¥Ã¤È¥Ö¥Á²õ¤¹àËâÀ¤Î¥¯¥ë¥Þá¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¡¡»£±Æ¡¿»³ËÜ²Â¸ã