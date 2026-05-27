記事のポイントシンカイは、店舗のスタイリング接客を再現する独立型AIストア「Simkhai.ai」を開発している。買い物客はキーワード検索ではなく、気分やシーンを会話形式で伝えながら商品を探せる。ブランド独自の接客体験と顧客データを保持する「ブランド主導AIコマース」が差別化の軸となっている。ファッションブランドのシンカイ（Simkhai）は、店舗でのスタイリング体験をオンラインにより多く持ち込むことを目的とした、独