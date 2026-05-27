住宅ローンを申し込むとき、「過去にクレジットカードの支払いを延滞したことがあるけれど審査に通るのだろうか」と不安になる人は少なくありません。住宅ローンは数千万円単位の借入金額になることも多く、金融機関は申込者の返済能力を慎重に確認します。その際に重視されるのが「信用情報」です。 信用情報には、クレジットカードやローンの利用履歴、返済状況などが記録されています。過