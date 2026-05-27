知れば知るほどおもしろい易の世界【キーワード３ 中庸】 吉凶両方を経験してこそわかるもの 「中庸」とは、相反する陰陽が重なり合って調和が生まれる原理です。陰は陽を生じ、陽にも陰が生じているため、陰陽図には互いに目のような部分、少陰・少陽があります。対立し、矛盾したなかに変化・発展があるということです。つまり、中庸を体感するには、吉凶の両方を経験する必要があります。そこまでしてやっと