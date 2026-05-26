フリーアナウンサーの神田愛花（45）が、休日を満喫するプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】「日村さんが映ってる」と話題の写真や夫婦旅行ショット

夫でお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（54）との旅行の様子や、番組本番前のオフショットなど、日常の様子をInstagramに投稿してきた神田。4月29日の投稿では「私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました。食べることが大好きな彼に、毎日おなかいっぱい食べさせてあげる。これが今の私のエネルギー源です。夫よ、頑張るからねー」と、体調不良のため休養することになった日村へのメッセージも投稿して話題となった。

さらに5月17日の投稿では、「アメリカで購入した服だけを着て。ニューヨークっぽい、週末。幸せ」とコメントし、ビールをおいしそうに飲む姿を披露。サングラスに旦那さんが映っているのでは？という声も寄せられ、「日村さんが映ってる 元気そうでよかった」と話題になっていた。

休日を満喫するプライベートショットに反響

24日の投稿では、「良き休日」とコメントし、ゴルフを満喫する姿や、友人から教わったお店のピザを味わう様子を公開。この投稿には「日村さんとデートかな？ステキですね」「ご夫婦でゆっくりお休みの日を満喫されてるのかな？」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）