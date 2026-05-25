美祢市と山口地方法務局が所有者の分からない土地や空き家への対応を迅速に行うための協定を結びました。協定締結式では美祢市の篠田市長と山口地方法務局の田中局長が協定書に署名しました。美祢市の調査によると、市内の家屋全体のおよそ14％にあたる1671件が空き家と推定されています。（2022年）所有者不明の空き家や土地が被災すると復興に時間がかかってしまう例が能登半島地震で相次ぎ、問題となりました。今回の協定によっ