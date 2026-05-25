伊藤園は5月25日、「健康ミネラルむぎ茶 アイス スラリー」(希望小売価格216円)を全国で発売した。「健康ミネラルむぎ茶 アイス スラリー」(希望小売価格216円)近年、記録的な猛暑の影響により、暑さ対策は個人のみならず、職場や屋外活動の現場においても重要な社会課題となっている。2025年6月からは職場での熱中症対策が義務化されており、飲料による暑さへの対策に関心が高まっている。そこで同社は、「飲める氷」とも呼ばれる