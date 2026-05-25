生成AIは実際の写真と区別できないほどのクオリティで画像を生成可能であり、近年は「写真に写っているから現実だ」と判断することが難しくなりつつあります。イギリスのバース大学で戦略・組織学の准教授を務めるアキール・バルドゥワジ氏が、現実の写真とAI生成写真を区別するための法的枠組みや、普遍的な「AI透かし」の技術革新が必要だと主張しました。AI-generated images are making it impossible to distinguish truth fr