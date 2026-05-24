オランダ1部フェイエノールトに所属する日本代表・上田綺世（27）は5月19日、自身のInstagramを更新。今シーズンを振り返るメッセージを投稿した。 【画像】「マジでバケモン」なでしこ長谷川唯が見せた華麗な“スーパープレイ”にファン大興奮「ホント芸術的」「Uターンならぬ、唯ターン」 上田はプレー中の自身の姿や同じクラブに所属する渡辺剛（29）とのツӦ