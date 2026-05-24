オランダ1部フェイエノールトに所属する日本代表・上田綺世（27）は5月19日、自身のInstagramを更新。今シーズンを振り返るメッセージを投稿した。

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上田はプレー中の自身の姿や同じクラブに所属する渡辺剛（29）とのツーショットを公開し「大きな怪我もなく、とても充実したシーズンになりました」と報告。さらに、「優勝には届きませんでしたが、ようやくチームに貢献できたと感じています」と、シーズンを通しての手応えを語った。

また、「クラブ、そしてファン・サポーターのみなさん、温かいサポートをありがとうございました」と感謝の思いをつづり、投稿の最後には「次はW杯。日本のために頑張ります」とコメント。ワールドカップへ向けた力強い決意を示した。

この投稿には、南野拓実（31）も反応。絵文字を並べたメッセージで上田にエールを送っている。



【画像】上田綺世と渡辺剛の和やかなツーショット（画像は上田綺世Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「得点王 おめでとうございます」「W杯も期待してます」「上田選手のユニフォーム買いました！！」「パパ頑張って」「日本の誇りです」「怪我だけは本当にしないでください！」「世界獲ろう綺世」「かっこよすぎる」「次は日本の為に頼んだぞ綺世！！」「めちゃ応援してます！」「最後の写真、微笑ましすぎです」「期待しかないです！！」「頼もしい限り」「がんばれ綺世！！」「W杯での大爆発も楽しみ」「ワールドカップ暴れてくれ」などコメントが寄せられた。