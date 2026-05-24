〈《栃木強盗殺人》“指示役夫婦” 竹前海斗・美結容疑者とは何者か？実行犯の兄が激白《家族を殺すと脅され…》週刊文春が徹底取材「栃木強盗殺人事件」〉から続く「弟はBから日常的に暴力を受けていて、支配されていたように感じます。事件前日も呼び出され、Bと竹前から顔の形が変わるほど殴られた。そのまま家に帰ってくることはありませんでした」【画像】SNSでタトゥーをチラ見せダンスをしていた妻の美結容疑者