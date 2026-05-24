開催：2026.5.24 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 2 - 4 [ツインズ] MLBの試合が24日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとツインズが対戦した。 Rソックスの先発投手はジョバニ・モラン、対するツインズの先発投手はタジ・ブラッドリーで試合は開始した。 1回表、3番 オースティン・マーティン 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットで