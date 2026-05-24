開催：2026.5.24

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 2 - 4 [ツインズ]

MLBの試合が24日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとツインズが対戦した。

Rソックスの先発投手はジョバニ・モラン、対するツインズの先発投手はタジ・ブラッドリーで試合は開始した。

1回表、3番 オースティン・マーティン 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 BOS 0-1 MIN、4番 ジョシュア・ベル 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでツインズ得点 BOS 0-2 MIN

4回裏、5番 セダン・ラファエラ 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒット しかしランナーアウトでRソックス得点 BOS 1-2 MIN

5回表、6番 ビクトル・カラティニ 2球目を打ってライトへの犠牲フライでツインズ得点 BOS 1-3 MIN、7番 オルランド・アルシア 初球を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでツインズ得点 BOS 1-4 MIN

9回裏、9番 アイザイア・カイナーファレファ カウント3-2から押し出しの四球でRソックス得点 BOS 2-4 MIN

試合は2対4でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのタジ・ブラッドリーで、ここまで5勝1敗0S。負け投手はRソックスのジョバニ・モランで、ここまで0勝2敗0S。ツインズのＴａ・ロジャーズにセーブがつき、0勝1敗2Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で1打数、0安打、0打点、打率は.253となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-24 08:08:12 更新