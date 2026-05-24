【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月24日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』（毎週日曜 21時～）は、ゲストに中村倫也、劇団ひとり、山崎弘也が登場する。 中村と劇団ひとりは2度目、山崎は4度目の登場とあって、SixTONESも「安心する」と笑顔。約9ヵ月ぶりの参戦となる中村は「SixTONES、マジでスゲェなって思いました」と前回を振り返り、「アレが6人いる感じ」と、メンバーをあるキャラクター