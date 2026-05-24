沖縄や奄美は梅雨前線の影響できょうも激しい雨の降るおそれがあり、北日本は日本海側を中心に本降りの雨となるでしょう。東日本と西日本も所々でにわか雨がありそうです。予想最高気温は北日本は平年並みかやや低く、この時季としては空気が少しヒンヤリとするでしょう。東日本と西日本は平年並みかやや高い所が多く、湿度が高いため少し蒸し暑く感じられそうです。沖縄や奄美はあすも大雨に警戒が必要です。水曜日は西日本で局地