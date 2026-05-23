無料で簡単にLinuxサーバーのベンチマークができる「Yet-Another-Bench-Script」
Linuxサーバーのベンチマークスクリプトは数多く存在しますが、依存パッケージのインストールや管理者権限が不要で、fio・iperf3・Geekbenchという実績あるツールを一括実行できる「Yet-Another-Bench-Script」が公開されています。
masonr/yet-another-bench-script: YABS - a simple bash script to estimate Linux server performance using fio, iperf3, & Geekbench
◆ベンチマーク実行方法
LinuxサーバーにSSH接続し、以下のコマンドを実行するだけ。
curl -sL https://yabs.sh | bash
出力はまずCPUやメモリーの容量などサーバーの基本データを表示。
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 【REDACTED】
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz
CPU cores : 40 @ 2157.075 MHz
AES-NI : Enabled
VM-x/AMD-V : Enabled
RAM : 62.2 GiB
Swap : 4.0 GiB
Disk : 1.8 TiB
Distro : 【REDACTED】
Kernel : 【REDACTED】
VM Type : NONE
IPv4/IPv6 : Online / Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : 【REDACTED】
ASN : 【REDACTED】
Host : 【REDACTED】
Location : Kyoto
Country : Japan
fioによるディスク性能測定では、4k・64k・512k・1MBの4ブロックサイズでランダムリード・ライトを計測。
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/mapper/almalinux-root):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 7.56 MB/s (1.8k) | 58.71 MB/s (917)
Write | 7.59 MB/s (1.8k) | 59.23 MB/s (925)
Total | 15.15 MB/s (3.7k) | 117.94 MB/s (1.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 95.96 MB/s (187) | 81.84 MB/s (79)
Write | 101.06 MB/s (197) | 87.29 MB/s (85)
Total | 197.03 MB/s (384) | 169.13 MB/s (164)
iperf3による複数拠点間のネットワーク速度の測定結果。
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | busy | 81.6 Mbits/sec | 246 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 91.7 Mbits/sec | 421 Mbits/sec | 253 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 717 Mbits/sec | 214 Mbits/sec | 162 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 714 Mbits/sec | 650 Mbits/sec | 80.3 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 812 Mbits/sec | 219 Mbits/sec | 108 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 727 Mbits/sec | 498 Mbits/sec | 171 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 398 Mbits/sec | 86.8 Mbits/sec | 329 ms
Geekbenchによるベンチマーク結果ですが、今回は表示されませんでした。2026年4月頃からGeekbenchのベンチマーク結果が表示されない問題が発生しているとのこと。
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core |
Multi Core |
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/18067275
YABS completed in 15 min 20 sec
◆オプション一覧
オプションは以下のコマンド内の「-flags」部分に表のフラグを指定します。
curl -sL https://yabs.sh | bash -s -- -flags
フラグ説明-bローカルパッケージよりリポジトリのプリコンパイル済みバイナリを優先する-f / -dfioによるディスクパフォーマンステストを無効化-iiperfによるネットワークパフォーマンステストを無効化-gGeekbenchによるシステムパフォーマンステストを無効化-nネットワーク情報の取得・表示をスキップ-hヘルプメッセージ・フラグ一覧・ローカルパッケージの検出状況を表示して終了-riperf拠点数をScalewayとClouvider LON+NYCのみにし帯域使用量を抑える-4Geekbench 6を無効化しGeekbench 4テストを実行-5Geekbench 6を無効化しGeekbench 5テストを実行-9Geekbench 6の代わりにGeekbench 4と5の両方を実行-6-4・-5・-9 を使用した後にGeekbench 6を再有効化-j結果をJSON形式で画面に出力-w <filename>JSON結果を指定のファイル名で書き出す-s <url>JSON結果を指定のURLへ送信
今回はGeekbenchの結果が表示できない状況でしたが、各種ベンチマークを簡単に測定できるのは便利で、VPSなどを借りた際にまず試したいコマンドです。また、出力結果をYABSdbやVPSBenchmarksに送信し性能を比較することも可能です。