三塁スタンド最上段後方に100人以上の「上裸軍団」【MLB】ブルワーズ ー ドジャース（日本時間23日・ミルウォーキー）ドジャース・大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地ブルワーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。第2打席で右前打を放ち、8試合連続安打を記録したこの試合。試合中盤に入り、スタンドには“異常事態”が発生した。ドジャースは初回に4失点する苦しい展開。5回を終えて0-5とリードを広げられて試合終