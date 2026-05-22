²¤½£¤Ë¥Æ¥³Æþ¤ì¿··×²èÈ¯É½¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï¡¢2029Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë²¤½£¤Ç5¼Ö¼ï¤Î¿··¿¼Ö¤òÈ¯Çä¤·¡¢¡Ö¹¶Àª¡×¤Ë½Ð¤ë¹½¤¨¤À¡£¥é¥ê¡¼¤ÎÅÁÅý¤ò³è¤«¤·¡¢Æ±ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÈÎÇä¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û²¤½£¤ÇÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡Ú¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Õ¥£¥¨¥¹¥¿¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡ÛÁ´30Ëç¿··¿¼Ö¤Ï¾®·¿¤ÎB¥»¥°¥á¥ó¥È¤ª¤è¤ÓC¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×SUV¡¢ÅÅÆ°¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¥Õ¥£¥¨¥¹¥¿¸å·Ñ¤Î²ÄÇ½À­¤¢¤ê¡Ë¡¢¥ë¥Î¡¼¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼