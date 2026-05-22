画像生成AI「FLUX」の開発元であるBlack Forest Labsが画像内の不要物を削除できるAIツール「Erase」を発表しました。New Release: EraseRemove objects, erase text, and clean up details in any image.FLUX is now trained to erase and reconstruct as one task at the model level. We noticed this approach leads to images that stay clean and consistent.Give it an image + a simple “erase mask” over… pic.twitter