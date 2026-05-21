East Of Edenが、6月10日にリリースするニューEP『Rising In Bloom』収録楽曲の作家情報を、本日行ったメンバーによるインスタライブにて解禁した。今作ではバンドの「鉄板チーム」による深化に加え、初挑戦や初コラボが織り交ざった、まさに“開花（Bloom）”の名にふさわしい意欲作になっているという。注目は、3曲目に収録される「Checkmate」で、リーダーであるAyasaが自身初となる作詞に挑戦した。作曲はこれまで「Evolve」な