みなさんは、「エアコン2027年問題」という言葉をご存じでしょうか。夏を快適に過ごすというよりは、もはや命を守るために欠かせないエアコンですが、一体どんな問題なのでしょうか。 （記者）「これからの季節、本格的な出番を迎えるエアコン。たくさんの種類が並ぶ売り場でも、ひときわ目を引くのがこちらの看板」「『エアコン2027年問題』と書かれています」 エアコン2027年問題とは…。2027年4月から、政府が定め