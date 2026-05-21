生成AIの爆発的普及に伴う株式市場の熱狂は、第一段階の半導体から、今や「物理的インフラ」という第二段階へと移行しつつある。エヌビディアを筆頭としたハードウェアへの投資が一巡する中、AI革命の持続性を左右する最大のボトルネックが「電力供給」と「熱管理」に集約されたためである。【こちらも】AIブームでゲーム株に逆風、ソニー・任天堂の分かれ目は価格転嫁力と需要データセンター（DC）需要の急増を受け、送電網整