中山美穂の、6月17日に発売するコンサート映像、オリジナルムービー、MVを収録した5枚組の完全保存版Blu-ray『Miho Nakayama Complete Blu-ray BOX〜Forever』のトレーラーが公開された。『Miho Nakayama Complete Blu-ray BOX〜Forever』は、1986年の1stコンサート＜VIRGIN FLIGHT ’86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT＞から、1998年＜MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR’98 Live・O・Live＞まで、中山美穂’80〜’90年代のコンサートの歴