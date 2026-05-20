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²Á³Ê¡§27,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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±ÇÁü¡¿1080 Hi-Def¡Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡Ë¡¡
²»À¼¡¿ÆüËÜ¸ì¡Ê¥ê¥Ë¥¢PCM ¥¹¥Æ¥ì¥ª¡Ë
MPEG-4 AVC
ÊÒÌÌ2ÁØ¡¦COLOR¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë¶Ø»ß¡¦Ê£À½ÉÔÇ½
[DISC 1] 1986, 1988, 1989 CONCERT¡¿ORIGINAL MOVIE
¢¡VIRGIN FLIGHT ¡Ç86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT¡¡¡¡¡Ê1986.4.5 ÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë¡Ë
1.¡¡¡ÖC¡×
2.¡¡¤¢¤¤¤Ä
3.¡¡HEART BREAK
4.¡¡À¸°Õµ¤
5.¡¡Êü²Ý¸å
6.¡¡¤¢¡¦¤½¡¦¤Ó
7.¡¡¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ë°¦¤ò¤³¤á¤Æ
8.¡¡¥â¥Ê¥ê¥¶
9.¡¡¡Ö£Õ¡×
10.¡¡¤È¤¤á¤¤Îµ¨Àá
11.¡¡¿§¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ö¥ì¥ó¥É
12.¡¡BE-BOP-HIGHSCHOOL
¡ÒENCORE¡Ó
13.¡¡¡ÖC¡×
14.¡¡BE-BOP-HIGHSCHOOL
¢¡CATCH ME MIHO NAKAYAMA LIVE ¡Ç88¡¡¡¡¡Ê1988.1.30 ÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë¡Ë
1.¡¡You¡Çre My Only Shinin¡Ç Star
2.¡¡TRIANGLE LOVE AFFAIR
3.¡¡²ÖÉÓ
4.¡¡Long Distance To The Heaven
5.¡¡WAKU WAKU¤µ¤»¤Æ
6.¡¡¡ÖÇÉ¼ê!!!¡×
7.¡¡¥Ä¥¤¤Æ¤ë¤Í¥Î¥Ã¤Æ¤ë¤Í
8.¡¡50/50
9.¡¡SWITCH ON¡Ê¥Ï¡¼¥È¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤·¤Æ¡Ë¡¡
10.¡¡By¡ÝBy My Sea Breeze
11.¡¡CATCH ME
12.¡¡You¡Çre My Only Shinin¡Ç Star
¢¡WHUU!! NATURAL MIHO NAKAYAMA LIVE AT BUDOKAN ¡Ç89¡¡¡¡¡Ê1989.5.11 ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ë
1.¡¡WAKU WAKU¤µ¤»¤Æ
2.¡¡CATCH ME
3.¡¡MISTY LOVE
4.¡¡¿§¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ö¥ì¥ó¥É
5.¡¡¿ÍµûÉ± mermaid
6.¡¡ROSÉCOLOR
7.¡¡Long Distance To The Heaven
8.¡¡Try Or Cry
9.¡¡You¡Çre My Only Shinin¡Ç Star
¢¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Øna¡¦ma¡¦i¡¦ki¡Ù¡¡¡¡¡Ê1985.11.21 Release¡Ë
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°
1.¡¡¤È¤¤á¤
2.¡¡¡ÖC¡×
3.¡¡¥¬¥é¥¹¤Î±«
4.¡¡¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ëÄÌ¿®
5.¡¡À¸°Õµ¤
¢¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ø¿´¤ÎÌëÌÀ¤± L¡ÇAube de mon cœur¡Ù¡¡¡¡¡Ê1988.12.21 Release¡Ë
1.¡¡Sweetest Lover
2.¡¡Too Fast, Too Close
3.¡¡ÀÀ¤¤¤òÇË¤Ã¤Æ
4.¡¡Try Or Cry
[DISC 2] 1991, 1992, 1993 CONCERT¡¡¡¡
¢¡MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR ¡Ç91¡¡MIHO THE FUTURE, MIHO THE NATURE¡¡¡¡¡Ê1991.4.27 ÀéÍÕ¸©Ê¸²½²ñ´Û¡Ë
1.¡¡¥á¥í¥Ç¥£
2.¡¡MANA
3.¡¡Paradio
4.¡¡¿ÍµûÉ±mermaid
5.¡¡BINGO
6.¡¡ÌîÈÚ¤ÊÊõÀÐ
7.¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎI Love You
8.¡¡COCKATOO
9.¡¡°¦¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤Ê¤¤!
10.¡¡Special Ever Happened
¢¡LIVE IN ¡ÈMellow¡É MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR ¡Ç92¡¡¡¡¡Ê1992.9.18¡Á19¡¡ÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë¡Ë
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥° CLAIR DE LUNE
1.¡¡Mellow
2.¡¡Rosa
3.¡¡Platinum Cat¡ÁPlatinum Dance
4.¡¡¤¢¤ë¤¤Ê¤µ¤¤
5.¡¡Ëº¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤
6.¡¡Sweetest Lover
7.¡¡kiss kiss kiss
8.¡¡Midnight Taxi
9.¡¡±ó¤¤³¹¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡Ä
10.¡¡°¦¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤Ê¤¤!
11.¡¡Silent
12.¡¡µã¤«¤Ê¤¤»ØÎØ
13.¡¡Destiny
14.¡¡¼ÞÇ®¤Î¿´
15.¡¡COCKATOO
16.¡¡Dream
17.¡¡Long Distance To The Heaven
18.¡¡You¡Çre My Only Shinin¡Ç Star
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¢¡MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR ¡Ç93¡¡On My Mind¡ÊDIRECTOR ver.¡õ HEAD ver.¡Ë¡¡¡¡¡Ê1993. 8.27¡Á28¡¡ÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë¡Ë
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°
1.¡¡A New Day
2.¡¡¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë
3.¡¡¤³¤ó¤ÊÆü¤Î±«¤Ê¤éÂç¹¥¤ ¡ÁThe Rain Came Down¡Á
4.¡¡¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê ¤¢¤¯¤È¤ì¤¹
5.¡¡JARA JARA Switch
6.¡¡³³¤Ã¤×¤Á
7.¡¡Dear My Friends
8.¡¡Love For You
9.¡¡À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤è¤ê¤¤Ã¤È
10.¡¡Dream
11.¡¡¥è¥Ã¥·¥ã!
[DISC 3] 1994 CONCERT
¢¡Miho Nakayama Live ¡Ç94 Pure White¡¡¡¡ ¡Ê1994.9.10¡¡Åìµþ¥Ù¥¤NK¥Û¡¼¥ë¡Ë¡¡
¥×¥í¥í¡¼¥°
1.¡¡Panorama
2.¡¡Blue Stone
3.¡¡Title
4.¡¡MC£±
5.¡¡¤¤¤¿¤º¤é¤Ë ¤Þ¤Í¤·¤¿¤ê¡Ä
6.¡¡¿¿ÌëÃæ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤é
7.¡¡Mellow
8.¡¡¥¿¡¦¥¯¡¦¥é¡¦¥ß¡¡¡ãINTERLUDE¡ä
9.¡¡À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤è¤ê¤¤Ã¤È
10.¡¡By¡ÝBy My Sea Breeze
11.¡¡¡Ì¥·¥ó¥°¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡Í
¡¡¡¡¡¡¥Ä¥¤¤Æ¤ë¤Í¥Î¥Ã¤Æ¤ë¤Í
¡¡¡¡¡¡¡ÖC¡×
¡¡¡¡¡¡WAKU WAKU¤µ¤»¤Æ
¡¡¡¡¡¡¿§¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ö¥ì¥ó¥É
¡¡¡¡¡¡BE-BOP-HIGHSCHOOL
¡¡¡¡¡¡¥¯¥í¡¼¥º¡¦¥¢¥Ã¥×
¡¡¡¡¡¡Witches ¥¦¥£¥Ã¥Á¥º
¡¡¡¡¡¡¿ÍµûÉ± mermaid
¡¡¡¡¡¡±ó¤¤³¹¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡Ä
¡¡¡¡¡¡½÷¿À¤¿¤Á¤ÎËÁ¸±
¡¡¡¡¡¡You¡Çre My Only Shinin¡Ç Star
¡¡¡¡¡¡CATCH ME
¡¡¡¡¡¡¡ÖÇÉ¼ê!!!¡×
12.¡¡MC£²
13.¡¡Sea Paradise -OL¤ÎÈ¿Íð-¡¡¡ãINTERLUDE¡ä
14.¡¡¤¢¤ß¤¢¤²¤¿Ì´
15.¡¡À±¤ÎÅð¿Í
16.¡¡MC£³
17.¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ò±§Ãè¤ØÆÏ¤±¤¿¤¤
18.¡¡¤Õ¤Ã¤¿¤ê¤ÎPhotograph
¡ÒENCORE¡Ó
19.¡¡¤¿¤Àµã¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î
20.¡¡MC£´
21.¡¡Sea Paradise -OL¤ÎÈ¿Íð-
22.¡¡¥è¥Ã¥·¥ã!
23.¡¡Pure White
[DISC 4] 1995, 1996 CONCERT
¢¡MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR ¡Ç95¡¡f¡¡¡¡¡Ê1995.11.25¡¡ÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë¡Ë
1.¡¡¥¢¥«¥Ú¥é¡Á½÷¿À¤¿¤Á¤ÎËÁ¸±
2.¡¡CHEERS FOR YOU
3.¡¡¤¿¤Àµã¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î
4.¡¡AFTERNOON
5.¡¡BROWN SHOES
6.¡¡Êú¤¤·¤á¤¿¤¤
7.¡¡ÄÉ²±¡ÝReminiscence¡Ý
8.¡¡Rosa
9.¡¡MANA
10.¡¡À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤è¤ê¤¤Ã¤È
11.¡¡SWEET N¡Ç SOUR SOUP
12.¡¡16¥Ö¥é¥ó¥³
13.¡¡LOVE
14.¡¡Thinking about you¡Á¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌë¤òÊñ¤ß¤¿¤¤¡Á
15.¡¡SMILE AGAIN
16.¡¡Hurt to Heart¡ÁÄË¤ß¤Î¹ÔÊý¡Á
17.¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎI Love You
18.¡¡¤Õ¤Ã¤¿¤ê¤ÎPhotograph
19.¡¡¥è¥Ã¥·¥ã!
¢¡MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR ¡Ç96 Sound of Lip¡¡¡¡¡Ê1996.7.24¡Á25¡¡ÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë¡Ë
1.¡¡¥é¥¤¥«¥¹¥¿
2.¡¡True Romance
3.¡¡±ó¤¤³¹¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡Ä
4.¡¡Sound of Love
5.¡¡Spiritual Kisses
6.¡¡Crazy Moon
7.¡¡50/50
8.¡¡Dream
9.¡¡ÉÔ°Õ¤ÎKiss
10.¡¡It¡Çs More
11.¡¡Rain Ring
12.¡¡À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤è¤ê¤¤Ã¤È
13.¡¡Sea Paradise -OL¤ÎÈ¿Íð-
14.¡¡¥è¥Ã¥·¥ã!
15.¡¡Thinking about you¡Á¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌë¤òÊñ¤ß¤¿¤¤¡Á
16.¡¡Midnight Taxi & kiss kiss kiss¡Ê¥á¥É¥ì¡¼¡Ë
17.¡¡Treasure
[DISC 5] 1998 CONCERT & MUSIC VIDEO
¢¡MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR¡Ç98 Live¡¦O¡¦Live¡¡¡¡¡Ê1998.8.8¡¡ÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë¡Ë
1.¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ò±§Ãè¤ØÆÏ¤±¤¿¤¤
2.¡¡You¡Çre My Only Shinin¡Ç Star
3.¡¡Naked Cruising
4.¡¡Velvet Hammer
5.¡¡Please
6.¡¡Sea Paradise -OL¤ÎÈ¿Íð-¡¡
7.¡¡NAME
8.¡¡Baby Pink Moon
9.¡¡Fiancé¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Îok ¤ï¤¿¤·¤Îyes
10.¡¡EL NINO
11.¡¡Daddy
12.¡¡Olive¤ÎÒì¤
13.¡¡ANGEL SOUL
14.¡¡¥³¥ï¥ì¥¿ ¥é¥¤¥à
15.¡¡¥è¥Ã¥·¥ã!¡¡¡¡
16.¡¡Ì¤Íè¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È
17.¡¡LOVE CLOVER
18.¡¡±ó¤¤³¹¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡Ä
19.¡¡Å·»È¤Îµ¤»ý¤Á
20.¡¡Angel
21.¡¡The Eternities
22.¡¡¾¯Ç¯¤ÎÆ·¡ÁFor Knack
¢¡¥Ó¥Ç¥ª¥¯¥ê¥Ã¥×½¸¡ØLOVE SUPREME Miho Nakayama Selection¡Ç90¡Ù¡Ê1990.12.5 Release¡Ë
1.¡¡Destiny
2.¡¡You¡Çre My Only Shinin¡Ç Star
3.¡¡¿ÍµûÉ± mermaid
4.¡¡Witches¥¦¥£¥Ã¥Á¥º
5.¡¡Midnight Taxi
¢¡¥Ó¥Ç¥ª¥¯¥ê¥Ã¥×½¸¡ØMellow¡Ù¡Ê1992.7.4Release¡Ë¡¡
1.¡¡Mellow
2.¡¡¤¢¤ë¤¤Ê¤µ¤¤
3.¡¡Making & Off shot
¢¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡ØSea Paradise -OL¤ÎÈ¿Íð-¡Ù¡Ê1994.6.8 Release¡Ë¡¡
¡ØCHEERS FOR YOU¡Ù¡Ê1995.5.17 Release¡Ë¡¡
¡ØHurt to Heart¡ÁÄË¤ß¤Î¹ÔÊý¡Á¡Ù¡Ê1995.7.21 Release¡Ë¡¡
¡ØLOVE CLOVER¡Ù¡Ê1998.4.8 Release¡Ë
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