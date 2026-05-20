今年3月の東京マラソンで大分市の女性ランナー（54）が2時間47分と快走。マラソンを始めて10年で年代別世界ランキング2位となり、今月24日に世界大会に挑みます。 【写真を見る】趣味で走り始めて10年で「世界2位」大分市の女性市民ランナー（54）が世界大会へ東京マラソンで自己ベスト2時間47分 大分市に住む市民ランナー、内田典子さん（54）。社員ではありませんが日本製鉄大分陸上部に所属して仲間と