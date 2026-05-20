新開発のガソリンエンジンや85周年記念車も追加！ステランティスは2026年5月13日（現地時間）、ジープブランドのベストセラーモデルを大幅改良した新型コンパクトSUV「アベンジャー」を英国で発表しました。ジープ・アベンジャーは、欧州のBセグメントSUV市場を牽引する大ヒットモデルであり、2026年5月現在までに27万台以上の受注を記録しています。【画像】これが1200cc「ターボ」×6速MTもある新型「コンパクトSUV」です！