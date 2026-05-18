45試合出場で本塁打0本…ハードヒット率は球界有数なぜ打てないんだ……。パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手は17日（日本時間18日）のマリナーズ戦を終え、45試合（193打席）でいまだに本塁打0本と未曾有の大不振に陥っている。14年総額3億4000万ドル（約539億円）のメガディールを結んでいるだけに、米ファンからの批判が止むことはない。トップ・プロスペクトとして期待された天才プレーヤーは、1年目の2019年に22