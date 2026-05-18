USEN-ALMEXは、クリニック向けの案内ロボット「ATOI-PLUS（アトイプラス）」の販売を5月13日に開始した。従来モデル「ATOI」にAIエージェント機能を搭載したもので、受付登録から問診、予約、会計案内までの業務を自動化。医療スタッフが担っていた煩雑な業務をロボットが代替し、負担軽減につながる。少子高齢化による患者増加と人手不足が課題になる中、医療現場のDX（デジタルトランスフォーメーション）を後押しする。●自走