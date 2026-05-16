2026年夏に配信予定の新作アニメーション『サイボーグ009 ネメシス』。主人公の島村ジョーが梶裕貴に決定し、コメントが到着。あわせて新キャラクター集結のビジュアルが公開された。『サイボーグ009』は、009（ゼロゼロナイン）・島村ジョーをはじめとする9人のゼロゼロナンバーサイボーグたちが、悪の組織ブラック・ゴーストにより戦争のための兵器として改造手術を受けながらも組織を脱出し、世界から争いを無くすために戦う物