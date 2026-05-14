約3年半ぶりに復活したインサイトは3000台限定販売2026年4月17日、ホンダは新型EV（電気自動車）「INSIGHT（インサイト）」を発売しました。その後のユーザーの反響など、首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。1999年9月、インサイト（初代）がデビューしました。初代インサイトは、先進のスタイリングと2シーターパーソナル空間の具現化、そして「パワーユニットの高効率化」「空力性能の追求」「車体の軽量