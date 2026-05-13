ミュージック＆キャンプフェス＜Rockroshi Starry Music Festival 2026＞が、10月10日および11日の2日間、福井県大野市 六呂師⾼原で開催される。アジアで唯一の星空保護区“アーバンナイトスカイプレイス”に認定された六呂師高原で“星たちとうたう”キャンプイン音楽フェスティバルは、昨年に続いて今回が2回目。その第一弾出演アーティストと日割りが発表となった。◆＜六呂師 Starry Music Festival＞ 画像初日の10月10